Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un İstanbul’daki cenaze törenine katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset dünyasını bir araya getiren törende aileye taziyelerini iletti. Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından Cindoruk, son yolculuğuna uğurlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İBRAHİM TATLISES'E ZİYARET

Cenaze töreninden sonra hastaneye geçen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti. Sanatçının sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Kılıçdaroğlu, Tatlıses’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

