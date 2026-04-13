Haberler

Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı mücadeleyi izlemeye giden bir taraftar, maçın bir bölümündeki ıslık sesi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Stadyumdan yükselen ıslık sesinin dijital olduğunu iddia eden taraftar, "Gördüğünüz gibi hiçbir ıslık yapan kişi yok, ama ıslık sesi var'' sözlerini sarf etti.

  • Bir taraftar, Galatasaray-Kocaelispor maçında stadyumda dijital ıslık sesi kullanıldığını iddia etti.
  • Taraftarın videosunda, tribünde kimse ıslık çalmamasına rağmen ıslık sesi duyulduğu görülüyor.
  • Sosyal medyada, sesin yapay olup olmadığına dair bir tartışma başladı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Galatasaray- Kocaelispor mücadelesi, sahadaki futboldan ziyade tribünlerden yükselen ilginç bir iddiayla gündeme oturdu. Bir taraftarın sosyal medyada paylaştığı video, "stadyumlarda yapay ses mi kullanılıyor?" tartışmasını alevlendirdi.

''KİMSE ISLIK ÇALMIYOR AMA SES VAR''

Karşılaşmayı Rams Park tribünlerinden takip eden bir taraftar, maçın bir bölümünde yükselen yoğun ıslık seslerini kayda aldı. Ancak taraftarın iddiasına göre, yükselen bu sesin tribündeki taraftarların tepkisiyle bir ilgisi yoktu. Kamerayı çevresindeki taraftarlara çeviren futbolsever, kimsenin ıslık çalmadığını ve dijital ıslık kullanıldığını iddia ederek "Gördüğünüz gibi hiçbir ıslık yapan kişi yok, ama ıslık sesi var." ifadelerini kullandı. 

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından futbolseverler arasında büyük bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar ses sisteminin atmosferi canlı tutmak için kullanılmış olabileceğini savunurken, bazıları ise geniş stadyum akustiğinde sesin kaynağını tespit etmenin yanıltıcı olabileceğini belirtti.

Fatih Kayalı
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Anıl Kırcı:

Gs = İsrail

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

