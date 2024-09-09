Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Zeynep elendi mi?

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DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam elenen isim merak ediliyor. Herkes tarafından heyecanla izlenen Masterchef yarışmasında bu hafta elenen isim açıklandı. Masterchef yarışmasına veda eden isim Zeynep oldu.

MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

Masterchef yarışmasında kıyasıya mücadele devam ediyor. 8 Eylül Pazar günü eleme heyecanı sona erdi. Masterchef yarışmasında bu hafta elenen isim Zeynep oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?