Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Ümmühan elendi mi?

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MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Ayşe ile son ikiye kalan Ümmühan, daha başarısız yemek yaparak yarışmaya veda etti. Veda konuşması yapan Ümmühan, "Buraya gülerek geldim gülerek gitmek istiyorum. Emekleriniz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Burada herkesi çok sevdim. Çok erkendi. 9 sene mesleğe ara verdikten sonra tekrar buraya gelmek çok güzel bence. Turları geçip buraya kadar gelmek beni çok mutlu etti. Kendimi buraya kadar gösterebilecekmişim demek ki. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Ayşe, Ümmühan, Nevzat, Zübeyde, Çağlar, Ezgi ve Alper yarışmaya devam edebilmek için kıyasıyla mücadele etti.