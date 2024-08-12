Üye Girişi
Haberler

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masterchef'te dün akşam kim veda etti? TV8'de yayınlanan popüler yemek yarışması MasterChef'te dün akşam elenen yarışmacı merak konusu oldu. Eleme adaylarının kimler olduğu ve hangi yarışmacının veda ettiği gündeme geldi. Masterchef'te dün akşam yaşananları ve eleme adayları araştırılıyor. Peki, Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti?

TV8'de yayınlanan MasterChef programında dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler ve dün akşam hangi yarışmacı veda ettiği gündeme geliyor. Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te son yapılan yarışmaların ardından eleme potasına giren isimler Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar oldu. Bugünkü MasterChef bölümünde jüri oyları sonucunda bu isimlerden biri yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef programında bu hafta giden isim belli oldu. Son tura kalan Serhat, Deniz, Ayşe ve Beyza "İçli Lagos" yemeğini yaptı. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan MasterChef programına veda eden isim Serhat oldu.

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler?

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

MasterChef MasterChef Tv8 Tv8 Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor? Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında öldü? Eren Bülbül neden öldü? GELİNİM MUTFAKTA 12 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Fenerbahçe- Lille rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler? AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 12 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 12 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı?
title