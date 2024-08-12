Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler?

TV8'de yayınlanan MasterChef programında dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler ve dün akşam hangi yarışmacı veda ettiği gündeme geliyor. Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te son yapılan yarışmaların ardından eleme potasına giren isimler Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar oldu. Bugünkü MasterChef bölümünde jüri oyları sonucunda bu isimlerden biri yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef programında bu hafta giden isim belli oldu. Son tura kalan Serhat, Deniz, Ayşe ve Beyza "İçli Lagos" yemeğini yaptı. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan MasterChef programına veda eden isim Serhat oldu.