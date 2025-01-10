MasterChef'te dün akşam ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, son bölümde neler oldu?

Gecede en yüksek puanı alan yarışmacı, MasterChef Türkiye'de ilk finalist olarak şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaştı. Dün MasterChef'te eleme oldu mu, yarışmaya kim veda etti? 9 Ocak MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti ve son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM İLK FİNALİST KİM OLDU?

Şefler, yarışmacılara son etap için 45 dakikalık bir süre tanıdı. Süre dolduktan sonra şefler, yarışmacıların hazırladığı tatlıları değerlendirerek son puanlamalarını gerçekleştirdi.

Verilen puanlar sonucunda, Eda 58,5 puan, Semih 74,5 puan, Kerem 83 puan alırken, Onur 85 puanla gecenin en yüksek puanını topladı. Bu sonuçla MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Onur oldu.

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından Onur Üresin, 16 yaşından itibaren aşçılık mesleğiyle ilgileniyor. Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu olan Onur, 19 yaşında İngiltere'ye yerleşmiş ve burada meslek hayatını sürdürmüştür. 31 yaşındaki Onur, liseler arası aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanarak dikkat çekmiştir.

Flying şeflik deneyimi bulunan Onur, farklı mutfaklarda çalışarak kariyerini geliştirmiştir. Instagram'da @onururesinofficial kullanıcı adıyla yer alan Onur'un, platformda 295 bin takipçisi bulunmaktadır.