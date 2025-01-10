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MasterChef'te dün akşam ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, son bölümde neler oldu?

MasterChef'te dün akşam ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, son bölümde neler oldu?
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MasterChef'te dün akşam (9 Ocak) ilk finalist kim oldu? MasterChef 2024 şampiyonunun belirleneceği büyük finale yaklaşırken, ilk dörde kalan Kerem, Onur, Eda ve Semih, et restoranı konseptinde soğuk başlangıç, sıcak başlangıç, ana yemek ve tatlı hazırlayarak finale yükselmek için mücadele etti. Peki, MasterChef'te kim kazandı?

Gecede en yüksek puanı alan yarışmacı, MasterChef Türkiye'de ilk finalist olarak şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaştı. Dün MasterChef'te eleme oldu mu, yarışmaya kim veda etti? 9 Ocak MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti ve son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM İLK FİNALİST KİM OLDU?

Şefler, yarışmacılara son etap için 45 dakikalık bir süre tanıdı. Süre dolduktan sonra şefler, yarışmacıların hazırladığı tatlıları değerlendirerek son puanlamalarını gerçekleştirdi.

Verilen puanlar sonucunda, Eda 58,5 puan, Semih 74,5 puan, Kerem 83 puan alırken, Onur 85 puanla gecenin en yüksek puanını topladı. Bu sonuçla MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Onur oldu.

MasterChef'te dün akşam ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından Onur Üresin, 16 yaşından itibaren aşçılık mesleğiyle ilgileniyor. Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu olan Onur, 19 yaşında İngiltere'ye yerleşmiş ve burada meslek hayatını sürdürmüştür. 31 yaşındaki Onur, liseler arası aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanarak dikkat çekmiştir.

MasterChef'te dün akşam ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, son bölümde neler oldu?

Flying şeflik deneyimi bulunan Onur, farklı mutfaklarda çalışarak kariyerini geliştirmiştir. Instagram'da @onururesinofficial kullanıcı adıyla yer alan Onur'un, platformda 295 bin takipçisi bulunmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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