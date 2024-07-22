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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 10. İSİM KİM OLDU? Ana kadroya kimler girdi?

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MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girecek 10. İsmin kim olacağı araştırılıyor. Yarışmanın bu aşamasına kadar gelen yarışmacılar arasından ana kadroya giren isim, hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

TV8'in popüler yemek yarışması programı Masterchef 2024 yeni bölüm fragmanı seyirciler tarafından araştırılıyor. Masterchef'te ana kadroya giren 10. isim merak ediliyor. Yarışmacılar, dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkarak ana kadroya girme mücadelesi veriyor. Peki, Masterchef'te ana kadroya giren onuncu isim kim oldu?

2024 MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEFTÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 10. İSİM KİM OLDU? Ana kadroya kimler girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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