Üye Girişi
Haberler

MasterChef Serhat kimdir? 2024 Masterchef Serhat Gül kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Masterchef Serhat Gül kaç yaşında, nereli?

2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Serhat Gül kimdir? Masterchef 2024 Serhat Gül kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

SERHAT GÜL KİMDİR?

Serhat 28 yaşındadır. Aslen Bartınlıdır. Bolu Mengen Aşçılık mezunudur. 2013'te mezun olduktan sonra sonra mesleğe başladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MasterChef Serhat MasterChef Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title