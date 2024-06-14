MasterChef Serhat kimdir? 2024 Masterchef Serhat Gül kaç yaşında, nereli?

2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Serhat Gül kimdir? Masterchef 2024 Serhat Gül kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

SERHAT GÜL KİMDİR?

Serhat 28 yaşındadır. Aslen Bartınlıdır. Bolu Mengen Aşçılık mezunudur. 2013'te mezun olduktan sonra sonra mesleğe başladı.