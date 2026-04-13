MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu

MasterChef Türkiye 2020 sezonunun şampiyonu Serhat Doğramacı, eşi Burcu Doğramacı ile birlikte bebek beklediklerini açıkladı. Ünlü şefin sürpriz paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

  • MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı ve eşi Burcu Doğramacı ilk kez anne-baba olacak.
  • Serhat Doğramacı 29 yaşında ve turizm ve aşçılık alanında eğitim almıştır.
  • Serhat Doğramacı ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül kazanmıştır.

Masterchef Türkiye ile geniş kitleler tarafından tanınan ve 2020 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Serhat Doğramacı, bu kez kariyeriyle değil özel hayatındaki mutlulukla gündeme geldi. Başarılı şef, eşi Burcu Doğramacı ile birlikte yaptığı sürpriz paylaşımla ilk kez anne-baba olmaya hazırlandıklarını duyurdu.

BEBEK MÜJDESİ GELDİ

29 yaşındaki başarılı şef, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Eşi Burcu Doğramacı ile birlikte yaptığı paylaşımda bebek beklediklerini duyuran Doğramacı, takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.

Mutlu haberi yeni karelerle paylaşan çift, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşımın ardından çok sayıda tebrik mesajı gelirken, çiftin heyecanı dikkat çekti.

GASTRONOMİ DÜNYASINDA YÜKSELEN BİR İSİM

2020 yılında MasterChef şampiyonluğu elde eden Serhat Doğramacı, eğitimini turizm ve aşçılık alanında tamamladı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı çok sayıda ödülle adından söz ettiren başarılı şef, mutfaktaki kariyerini kendi markasıyla büyütmeye devam ediyor.

