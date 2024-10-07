MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Patatesli pide aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide nedir? Patatesli pide nasıl yapılır, Patatesli pide yapılırken nelere dikkat edilir?

PATATESLİ KIR PİDESİ TARİFİ!

Malzemeler

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

İç Harcı İçin

3 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

• Patatesleri yıkayın ve ocağa koyun. Hamuru yoğuracağımız kabın içine ılık su ve sütü dökün. İçinemaya ve şekeri ekleyip ön mayalanma işlemi yapın

• Maya kabarınca diğer malzemeleri ekleyip yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğurun.Yoğurduğubuz hamurun üzerini streçle örtün. 45 dakika mayalandırın.

Pide içi:

• Haşlanmış olan patateslerin kabuklarını soyup ezici veya çatal yardımıyla ezin Uygun bir tavada yemeklik doğranan kuru soğanı sıvı yağ ile kavuralım üzerine salçayıda ekleyip kavurduktan sonra patates ve tuzu ilave edip güzelce karıştırın ve kenarda soğumaya bırakın.

• Mayısı gelmiş olan hamuru un serptiğimiz tezgah üzerine alın. Her bir pazıyı uzunlamasına açın içine patatesli içten koyup elimizle bastıralım kenarlarını ortada kalacak şekilde birleştirip kapatın

• Kapattığımız kısım altta kalacak şekilde yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim üzerine yumurta sarısı sürü 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.