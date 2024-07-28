Masterchef Onur kimdir, kaç yaşında? 2024 Onur Üresin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Onur kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Onur Üresin kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile doğum tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef Onur kimdir? Masterchef yarışmacılarından Onur Üresin hakkında merak edilen Masterchef Onur elendi mi, neden yok, nerede çalışıyor yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık yapmaktadır. Turizm Otelcilik mutfak mezunu olan Onur, 19 yaşından beri İngiltere'de yaşıyor ve şu anda 31 yaşındadır. Liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazanan Onur, yarışmada fesleğenli kuzu pirzola ile üst tura çıktı. İlk turda profiterol hazırlayan Onur, ikinci turda yaratıcı bir kuzu but tabağı ile ana kadroya girmeyi başardı.

MASTERCHEF ONUR ÜRESİN ELENDİ Mİ?

Masterchef Onur, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Onur, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.