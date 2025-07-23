MasterChef Nurdan kimdir, kaç yaşında nereli, evli mi, bekar mı, Instagram hesabı var mı? MasterChef Nurdan elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Masterchef Türkiye'de üst tura çıkma mücadelesi sürerken, Nurdan'ın yarışmadaki durumu da gündemde. "Nurdan elendi mi?" sorusu sıkça araştırılırken, izleyiciler aynı zamanda onun kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu da öğrenmek istiyor. Sosyal medyada da ilgi gören yarışmacının Instagram hesabı da merak edilen konular arasında.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Masterchef Türkiye 2024-2025 sezonunun finalinde mutfakta büyük bir rekabet yaşandı. Finale kalan iki isim, Onur ve Kerem, tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu. Böylece Onur, MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

2025-2026 MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİSİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yeni sezonda jüri koltuğunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışma, daha önceki sezonlarda olduğu gibi yine üç usta şefi aynı ekipte buluşturdu. Bu isimler: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oldu.

MASTERCHEF YARIŞMACISI NURDAN GÖK KİMDİR?

1998 doğumlu olan Nurdan Gök, Ordu ilinde dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 2022 yılında evlenen Gök, şu anda mesleğini icra etmemekte, bunun yerine sosyal medya içerikleri üretmektedir. Aynı zamanda "Mooncorn" adını verdiği kendi markasıyla şal ve eşarp ürünleri satmakta ve bu alanda girişimcilik yapmaktadır. Yemek yapmaya olan ilgisiyle de bilinen Gök, yarışmada şeflerden tam not almayı başarmıştır. Instagram'da yaklaşık 400 bin takipçiye sahiptir. Ana kadroya girme hedefiyle yarışmada dikkat çekici bir performans sergilemektedir.

NURDAN MASTERCHEF'E VEDA ETTİ Mİ?

MasterChef'te mücadele eden Nurdan Gök, ana kadroya girebilmek için çaba göstermeye devam etmektedir. Henüz elenmemiştir ve yarışmadaki serüveni başarıyla sürmektedir.