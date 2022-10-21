Masterchef Manisa Dış Oyun menüsü neler, günün menüsü ne? 21 Ekim Cuma Masterchef'te Dış Oyun çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne?
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Masterchef'te bugün Manisa Dış Oyun çeşitleri ile yarışmacılar düelloya çıkacak. Birbirinden çeşitli 5 Manisa Dış Oyun ürünü ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef Manisa Dış Oyun çeşitleri neler? 21 Ekim Masterchef'te Manisa Dış Oyun çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün Manisa Dış Oyun çeşitlerinden yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi Manisa Dış Oyun çeşitlerinin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 21 EKİM MANİSA DIŞ OYUN MENÜSÜ NELER?
- - Zeytin Soslu Göce Çorbası
- - Domat Zeytinli Salata
- - Pirinçli Etli Karnıyarık
- - Zeytinyağlı Ispanaklı Pirinç Pilavı
- - Zerde