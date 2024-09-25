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MasterChef louisiana chicken tarifi! En güzel louisiana chicken tarifi! louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken için gerekli malzemeler!

MasterChef louisiana chicken tarifi! En güzel louisiana chicken tarifi! louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken için gerekli malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel louisiana chicken hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında louisiana chicken hazırladı. Peki, louisiana chicken tarifi nedir? louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken nedir?

Tavuk yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif louisiana chicken aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken nedir? louisiana chicken nasıl yapılır, louisiana chicken yapılırken nelere dikkat edilir?

LOUİSİANA CHİCKEN MALZEMELERİ

8 tavuk budu

1 bardak içecek

sebze suyu

2 yemek kaşığı domates salçası

1 soğan

150 gr doğranmış pastırma

Cajun baharat karışımı

1 topuz tereyağı

tatmak için sızma zeytinyağı

LOUİSİANA CHİCKEN NASIL YAPILIR?

1. Bacakları temizleyin ve derisini çıkarın, baharatların yarısını içeren bir kaseye koyun

2. Butları baharatlarla karıştırın ve yüzeye yapışmasını sağlayın.

3. Soğanı doğrayın, tereyağını ve yağı büyük bir tavaya pastırmayla birlikte koyun ve kızartın. Daha sonra tavukları ekleyip kahverengileştirin

4. İçeceğiı dökün ve biraz et suyuyla seyreltilmiş domates salçasını ekleyin, ardından Cajun rubunun diğer yarısını ekleyin.

5. İki veya üç kepçe et suyu ekleyin ve kapağı kapalı olarak 30 dakika pişirin.

6. Pişirmenin sonunda yumuşak ve kremalı bir tavuk elde etmelisiniz. Hala buhardayken hemen servis yapın

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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