MasterChef künefe tarifi! En güzel künefe tarifi! Künefe tarifi nasıl yapılır? Künefe için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif künefe aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, künefe tarifi nasıl yapılır? Künefe nedir? Künefe nasıl yapılır, künefe yapılırken nelere dikkat edilir.

KÜNEFE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

KÜNEFE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

250 g tel kadayıf,

125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz),

3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı.

Şerbeti için;

1 su bardağı şeker,

1 su bardağı su,

Birkaç damla limon suyu

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Şerbet için su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alın,

Şeker eriyene kadar karıştırın,

Şeker eridikten sonra orta hararetli ateşte 15 dk. kadar kaynatın,

Ateşten alıp soğuyana kadar dinlendirin,

Kadayıfı küçük küçük kıyın,

Tereyağını eritin,

Yarısını 15 cm'lik yuvarlak künefe tabağına (döküm ya da yapışmaz özellikli bir tava da olabilir) alıp bastırarak yayın,

Elinizle tekrar bastırarak sıkıştırın,

Dilimlediğiniz peyniri üzerine dizin,

Kalan kadayıfı da peynirin üzerine eşit şekilde yayın ve bastırarak sıkıştırın,

Kalan tereyağını da üzerine gezdirip tekrar sıkıştırın,

Tabağı ocağın küçük gözüne alıp kısık ateşte yerini sık sık değiştirerek altı kızarana kadar pişirin,

Düz bir kapak/tabak yardımıyla ters çevirip tekrar ocağa alın ve diğer tarafını da sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin,

Ocaktan alıp hiç bekletmeden üzerine soğuyan şerbeti gezdirin,

Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.