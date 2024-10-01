Üye Girişi
Haberler

MasterChef künefe tarifi! En güzel künefe tarifi! Künefe tarifi nasıl yapılır? Künefe için malzemeler!

MasterChef künefe tarifi! En güzel künefe tarifi! Künefe tarifi nasıl yapılır? Künefe için malzemeler!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel künefe hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında künefe hazırladı. Peki, künefe tarifi nedir? Künefe nasıl yapılır? Künefe nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif künefe aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, künefe tarifi nasıl yapılır? Künefe nedir? Künefe nasıl yapılır, künefe yapılırken nelere dikkat edilir.

KÜNEFE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

KÜNEFE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

250 g tel kadayıf,

125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz),

3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı.

Şerbeti için;

1 su bardağı şeker,

1 su bardağı su,

Birkaç damla limon suyu

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Şerbet için su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alın,

Şeker eriyene kadar karıştırın,

Şeker eridikten sonra orta hararetli ateşte 15 dk. kadar kaynatın,

Ateşten alıp soğuyana kadar dinlendirin,

Kadayıfı küçük küçük kıyın,

Tereyağını eritin,

Yarısını 15 cm'lik yuvarlak künefe tabağına (döküm ya da yapışmaz özellikli bir tava da olabilir) alıp bastırarak yayın,

Elinizle tekrar bastırarak sıkıştırın,

Dilimlediğiniz peyniri üzerine dizin,

Kalan kadayıfı da peynirin üzerine eşit şekilde yayın ve bastırarak sıkıştırın,

Kalan tereyağını da üzerine gezdirip tekrar sıkıştırın,

Tabağı ocağın küçük gözüne alıp kısık ateşte yerini sık sık değiştirerek altı kızarana kadar pişirin,

Düz bir kapak/tabak yardımıyla ters çevirip tekrar ocağa alın ve diğer tarafını da sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin,

Ocaktan alıp hiç bekletmeden üzerine soğuyan şerbeti gezdirin,

Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

MasterChef Türkiye

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

 Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek

"Ateşkes" diyen Bıden, bir yandan da katliama destek verecek
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Ümraniye, Avcılar, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Antalya elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal maçı ne zaman, saat kaçta, kaç kaç Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, kaç kaç? Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zonguldak SSK Kırıkkale FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Zonguldak SSK Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });