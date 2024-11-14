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MasterChef koç yumurtası tarifi! En güzel koç yumurtası tarifi! Koç yumurtası tarifi nasıl yapılır? Koç yumurtası için malzemeler!

MasterChef koç yumurtası tarifi! En güzel koç yumurtası tarifi! Koç yumurtası tarifi nasıl yapılır? Koç yumurtası için malzemeler!
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Koç yumurtası tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel koç yumurtası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında koç yumurtası hazırladı. Peki, koç yumurtası tarifi nedir? Koç yumurtası nasıl yapılır? Koç yumurtası nedir?

Sakatat tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif koç yumurtası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, koç yumurtası tarifi nasıl yapılır? Koç yumurtası nedir? Koç yumurtası nasıl yapılır, koç yumurtası yapılırken nelere dikkat edilir?

KOÇ YUMURTASI TARİFİ!

Yumurtanın çeperi ceddildikten sonra yıkanır ve kurulanır. Ardından ince dilimler halinde kesilir. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biber ile marine edilir. 1-2 saat buzdolabında sosun içinde bekletildikten sonra ızgara veya mangalda pişirilebilir.

Haşlamak için ; koç yumurtalarını temizledikten sonra tencereye koyun ve üzerini suyla örtün. Orta ateşte 10 dakika kadar pişirin. Daha sonra suyu süzüp soğumasını bekleyin. Daha sonra küp küp doğrayıp üzerine limon sıkın.

Koç yumurtası kebabı için; zeytinyağını, kekiği, doğranmış biberi, domatesi, soğanı, sarımsağı ve koç yumurtasını güvece ekleyin. Güvecin ağzını alüminyum folyo ile sarın. Güveç, fırında veya ocakta ısıtılarak pişirilir.

Tavada pişirin ; koç yumurtalarını küpler halinde kesin. Tavaya bir parça tereyağı koyun ve eritin. Kıyılmış yumurtaları tavaya ekleyin ve kahverengi olana kadar kızartın. İstenirse baharat ekleyin

Kavurma için ; koç yumurtaları küp şeklinde kesilir. Daha sonra geniş bir tavana yerleştirilir. Kıyılmış yumurtaların üzerini kaplayacak kadar su ekleyin. 10 dakika kaynattıktan sonra delikli kepçeyle çıkarıp süzün. Tavaya zeytinyağı veya tereyağı ekleyin. Sert haşlanmış yumurtaları tavaya ekleyin. İsteğe göre soğan ve domates de ekleyebilirsiniz. Kavrulmuş koç yumurtasını maydanoz ve sumak ile hazırladık.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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