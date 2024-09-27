Masterchef kim kazandı? Dün akşam Masterchef'te ödül oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef kim kazandı, ödülü hangi takım aldı? Masterchef yarışmacı son bölümde ödül oyunu oynandı. 100 Bin TL değerindeki büyük ödül için mücadele veren kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından, şefler kılıç balığından yemekler istedi. Masterchef kim kazandı? Dün akşam Masterchef'te ödül oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Büyük bir mücadele sergileyen kırmızı takım, ödül oyununu kazanarak zaferini ilan etti ve rakiplerine üstünlük sağladı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2024'ün heyecanla beklenen ilk ödül oyununda, zorlu rakiplerine karşı büyük bir performans sergileyen Beyza, galip gelerek 100 Bin TL değerindeki ödülün sahibi oldu ve bu başarıyla adını öne çıkardı.