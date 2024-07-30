MasterChef Kerem kimdir? 2024 MasterChef Kerem kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Kerem kimdir? MasterChef 2024 Kerem kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

11 Temmuz 1992 yılında doğan Kerem Bilginer, 32 yaşındadır.Kerem Bilginer New York'ta yaşamaktadır. Kerem Bilginer, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Mekatronik, Robotik ve Otomasyon Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı ve 2015 yılında mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra mesleğinde çeşitli deneyimler kazanan Bilginer, mühendislik kariyerinde de önemli adımlar attı.

New York'ta yaşayan Kerem, doğma büyüme İstanbullu olup aslen Kahramanmaraşlıdır. Michelin yıldızlı bir restoranda chef olarak görev yapmaktadır.