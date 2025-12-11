MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

2021 yılında katıldığı MasterChef'te üçüncülük elde eden, ardından 2023 yılında All Star sezonunda boy gösteren Tahsin Küçük, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'ı aktif kullanan ve sık sık tarifler paylaşan Tahsin Küçük'ün özel hayatı da takipçileri tarafından merak ediliyor.

Bir süre paylaşım yapmayan ünlü fenomen, sessizliğinin nedenini açıkladı ve yaşadıkları tehlikeli bir olay sonrası ölümden döndüklerini ifade etti.

"KİMSEDE ZARAR YOK AMA KORKUSU YETTİ"

Küçük, tüm gün paylaşım yapmamasının nedenini şu sözlerle dile getirdi:

"Tüm gün sesi çıkmadı, farkındayım. Dün gece büyük bir facianın eşiğinden döndük sobanın bacasından yangın çıktı çok şükür kaldığımız yerin tüm alt yapısı ve alarm sistemi sorunsuz çalıştığı için erkenden fark edildi ve hemen müdahale edildi. Hiç kimsede zarar yok ama korkusu yetti. Arayan soran herkese teşekkür ederiz."