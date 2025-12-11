Haberler

MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve oldukça sık paylaşımlar yapan Tahsin Küçük, büyük bir tehlike atlattı. Gece saatlerinde kaldığı yerde sobanın bacasından çıkan yangın, mekanın sorunsuz çalışan altyapısı ve alarm sistemi sayesinde erkenden fark edildi ve hızla müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

  • Tahsin Küçük, evinde soba bacasından çıkan yangın nedeniyle ölümden döndü.
  • Yangın, evin alt yapısı ve alarm sisteminin sorunsuz çalışması sayesinde erkenden fark edildi ve müdahale edildi.
  • Olayda hiç kimse zarar görmedi.

2021 yılında katıldığı MasterChef'te üçüncülük elde eden, ardından 2023 yılında All Star sezonunda boy gösteren Tahsin Küçük, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'ı aktif kullanan ve sık sık tarifler paylaşan Tahsin Küçük'ün özel hayatı da takipçileri tarafından merak ediliyor.

MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

Bir süre paylaşım yapmayan ünlü fenomen, sessizliğinin nedenini açıkladı ve yaşadıkları tehlikeli bir olay sonrası ölümden döndüklerini ifade etti.

"KİMSEDE ZARAR YOK AMA KORKUSU YETTİ"

Küçük, tüm gün paylaşım yapmamasının nedenini şu sözlerle dile getirdi:

MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

"Tüm gün sesi çıkmadı, farkındayım. Dün gece büyük bir facianın eşiğinden döndük sobanın bacasından yangın çıktı çok şükür kaldığımız yerin tüm alt yapısı ve alarm sistemi sorunsuz çalıştığı için erkenden fark edildi ve hemen müdahale edildi. Hiç kimsede zarar yok ama korkusu yetti. Arayan soran herkese teşekkür ederiz."

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
title