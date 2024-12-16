MasterChef Hasan kim, ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu?

Bugün Masterchef 2024 ilk haftanın ilk ceket oyunu oynanacak. Oyun öncesi yarışmaya 2021 sezonunun 2. si olan Hasan Biltekin katıldı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef 2024'e konuk olan Hasan Biltekin önceden hangi sezonda yarışmıştı, kaçıncı olmuştu? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

Hasan Biltekin, 29 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır. Masterchef 2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlamıştır. Hasan Biltekin, bir süredir beraber olduğu kız arkadaşı Hülya ile nişanlıdır.

MASTERCHEF HASAN HANGİ SEZON YARIŞMIŞTI, KAÇINCI OLMUŞTU?

Masterchef'te Hasan Biltekin 2021 sezonunda yarışmıştı ve sezonu 2. sırada tamamlamıştı.