MasterChef Hakan kimdir? MasterChef Hakan Dündar kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?
Masterchef'te heyecan iyice arttı. Son yarışmacı da belli oldu ve ana kadronun 20 yarışmacısı da belirlendi. Artık yarışacak bütün ana kadro ortaya çıktı. Peki, MasterChef Hakan Dündar kimdir? MasterChef Hakan Dündar kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?
Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Hakan Dündar kimdir?
MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.
MASTERCHEF HAKAN DÜNDAR KİMDİR?
Hakan Dündar, Bursa doğumlu ve 26 yaşındadır. 2009 yılında aşçılık mesleğine adım atan Dündar, katıldığı programlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirme peşinde olan Hakan, yarışmalarda getirdiği çocukluk fotoğraflarıyla da izleyicilerin ilgisini çekti.
Masterchef Hakan, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Hakan, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.MASTERCHEF ANA KADRO
Ana Kadro:
1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep
15. Nigar
16.Beyza
17.Emre
18.Kaan
19.Kerem
20.Nevzat