MasterChef Hakan kimdir? MasterChef Hakan Dündar kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Hakan Dündar kimdir?

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF HAKAN DÜNDAR KİMDİR?

Hakan Dündar, Bursa doğumlu ve 26 yaşındadır. 2009 yılında aşçılık mesleğine adım atan Dündar, katıldığı programlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirme peşinde olan Hakan, yarışmalarda getirdiği çocukluk fotoğraflarıyla da izleyicilerin ilgisini çekti.

Masterchef Hakan, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Hakan, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat