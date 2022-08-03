Masterchef Gamze kimdir? Masterchef 2022 Gamze Tosun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gamze ana kadroya girdi mi?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Gamze geliyor. Peki, Masterchef 2022 Gamze Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gamze Tosun ana kadroya kaldı mı? Gamze Tosun üst tura geçti mi? Gamze Tosun ana kadroya kaldı mı, ana kadroya girdi mi? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF GAMZE TOSUN ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Masterchef 2022'nin ana kadroya giren ikinci yarışmacısı Gamze oluyor.

MASTERCHEF GAMZE TOSUN KİMDİR?

Gamze Tosun yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Gamze Tosun evli ve 5 çocuk annesidir. Yarışmaya geçen sene de katılan Gamze Tosun 2. turda yarışmaya veda etmişti. Bu yıl jürilere sakatat yemekleri yapacak. Gamze Tosun, 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda yarışacak. Gamze Hanım jürilerden 3 evet alarak bir üst tura yükseliyor.

Masterchef 2 Ağustos günü 3. eleme turunda Gamze Tosun en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan 2. isim olmaya hak kazanıyor.