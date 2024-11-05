MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam Etli ekmek yapılıyor. En lezzetli Etli ekmek nasıl yapılır ve Etli ekmek malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef Etli ekmek tarifi nedir? Detaylar haberimizdedir…

ETLİ EKMEK MALZEMELERİ

Hamuru için:

3 su bardağı un

1,5 su bardağı su (kontrollü ekleyin)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kuru maya (isteğe bağlı)

Etli harcı için:

300 gram yağsız dana kıyma (kuzu kıyma da eklenebilir)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış veya rendelenmiş)

2 adet domates (rendelenmiş veya ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1/4 demet maydanoz (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

ETLİ EKMEK NASIL YAPILIR?

Hamuru Hazırlayın:

Geniş bir karıştırma kabına unu alın, ortasını havuz gibi açın.

Tuz ve mayayı ekleyip karıştırın.

Yavaş yavaş su ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamur elinize yapışmayan, elastik bir kıvamda olmalıdır.

Hamurun üzerini temiz bir bezle örtün ve yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın (mayasız hamur yapıyorsanız bu aşamayı geçebilirsiniz).

Etli Harcı Hazırlayın:

Kıymayı bir kaba alın. Üzerine doğranmış soğan, domates, biber ve maydanozu ekleyin.

Zeytinyağını, tuzu, karabiberi ve isteğe göre pul biberi ekleyerek harcı güzelce karıştırın.

Hamuru Şekillendirin:

Mayalanan hamuru tezgaha alın ve birkaç eşit bezeye ayırın.

Her bezeyi un serpilmiş tezgahta ince, uzun ve oval şekilde açın.

Etli Harcı Ekleyin:

Hazırladığınız hamurların üzerine etli harcı eşit şekilde yayın. Harcı ince bir tabaka halinde yerleştirin.

Pişirme İşlemi:

Etli ekmekleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında veya yüksek ateşte ısıtılmış bir taş fırında pişirin.

Fırında pişiriyorsanız, 10-15 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirmeniz yeterli olacaktır.