Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Esra Tokelli kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Esra kimdir? Masterchef eski yarışmacılarından Esra Tokelli kimdir merak ediliyor. Masterchef Esra hakkında kaç yaşında ve hangi sezon yarıştı araştırılıyor. Peki, Masterchef Esra kimdir? İşte Masterchef Esra kaç yaşında, nereli, evli mi yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 46 yaşında ve aslen Balıkesirli olup İstanbul'da yaşamaktadır. Aşçılık eğitimini resmi bir kurumdan almamış, küçük yaşlardan itibaren mutfakta deneyim kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden yemek siparişi almakta ve çeşitli organizasyonlara yemek hazırlamaktadır. Daha önce Yemekteyiz yarışmasında birinci olan Esra Tokelli, MasterChef 2020 sezonuna katılmış ve All Star kadrosuna dahil olmuştur. MasterChef All Star'ın şampiyonu olarak 69,5 puanla birinciliği elde etmiştir?.

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ HANGİ SEZON YARIŞTI?

Masterchef Esra 4. sezon (2020-2021) ve 7. sezon All Star (2023-2024) yarışmıştır.