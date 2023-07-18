Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 18 Temmuz 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 18 Temmuz günü haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın ilk 2 eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 18 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 18 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 18 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Burcu yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Burcu haftanın 1. eleme adayı olarak Ayaz'ın ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın ilk 2 eleme adayı şöyle:

- Ayaz

- Mert

Haftanın 1. eleme aday Ayaz olmuştu. 2. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Haftanın 1. eleme adayı : Ayaz

Haftanın 2. eleme adayı : Mert

Haftanın 2. eleme adayı Mert oldu.