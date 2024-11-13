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MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti?

MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti?
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2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

8. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

18.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'teNigar elenen isim oldu.

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar:

MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti?


Mavi Takım : Semih (K)

MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti?


Kırmızı Takım: Erim (K)

MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti?


MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

1. Aday: Ezgi

2. Aday:

Eleme adayı bu akşam açıklanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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