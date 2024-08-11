Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında son bölüm kimin elendiği merak edilirken, eleme adayları gündeme geliyor. Gecenin eleme adayı Nigar oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Emre

Murat Can

Semih

Nigar

Kaan

Ezgi

Beril

Onur

Kerem

Beyza