Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi?
TV8 ekranlarında yayınlanan popüler yemek yarışması Masterchef'te eleme adayları merak konusu oldu. 10 Ağustos Masterchef eleme adayları ve kimin elendiği soruları gündeme geldi. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı?
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Masterchef yarışmasında son bölüm kimin elendiği merak edilirken, eleme adayları gündeme geliyor. Gecenin eleme adayı Nigar oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Emre
Murat Can
Semih
Nigar
Kaan
Ezgi
Beril
Onur
Kerem
Beyza