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MasterChef Elbasan Tava tarifi! En güzel Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava için malzemeler!

MasterChef Elbasan Tava tarifi! En güzel Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava için malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Elbasan Tava hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Elbasan Tava hazırladı. Peki, Elbasan Tava tarifi nedir? Elbasan Tava nasıl yapılır? Elbasan Tava nedir?

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Elbasan Tava aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava nedir? Elbasan Tava nasıl yapılır, Elbasan Tava yapılırken nelere dikkat edilir?

ELBASAN TAVA TARİFİ MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

800 gram kuzu kol

10 adet arpacık soğan

2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

2 su bardağı yoğurt

3 adet yumurta sarısı

¾ su bardağı un

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik (arzuya göre)

1 çay kaşığı kuru reyhan (arzuya göre)

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Terbiyesi İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt

3 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı su

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede kızdırın, etleri tencereye alın ve yüksek ateşte arkalı önlü mühürleyin.

Etler mühürlendikten sonra arpacık soğanlarını ekleyin.

2-3 dakika sonra tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Altını kısın, etleriniz iyice yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin.

Etler pişerken, yoğurt, yumurta sarıları, un ve suyu bir kapta karıştırın.

Sürenin sonunda pişen etleri ve arpacık soğanlarını bir fırın kabına dizin.

Fırınınızı 180 derecede ısıtın.

Karışımı, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökün.

Yemeği fırına verin ve üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirin. Elbasan tavanız hazır, afiyet olsun!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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