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MasterChef Cemre kimdir? Cemre ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Cemre şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?

MasterChef Cemre kimdir? Cemre ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Cemre şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?
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MasterChef yarışmacıları yarışma sırasında olduğu gibi yarışma sonrasında da merak ediliyor ve çalışmaları yakından izleniyor. Peki, MasterChef Cemre kimdir? Cemre ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Cemre şimdi ne yapıyor?

Masterchef Cemre yarıştığı dönemde olduğu gibi yarışma sonrasında da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, MasterChef Cemre kimdir? Cemre ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Cemre şimdi ne yapıyor?

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

27 yaşındaki Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümü mezunu olan Cemre, küçük yaşlardan itibaren Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade söyleyen MasterChef Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu ifade etti. Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve MasterChef'in14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı. Yarışma sonucunda da 1.'lik ipini göğüsledi.

CEMRE NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

Cemre Uyanık yarıştığı sezonda şampiyon olmayı başardı.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve şampiyon oldu. Cemre, MasterChef Türkiye'nin ilk kadın şampiyonu ünvanını da elinde bulunduruyor.

CEMRE ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Cemre Uyanık özel şef - yemek ve menü danışmanı olarak mesleğini sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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