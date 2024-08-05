MasterChef bu hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kadroları nasıl oldu, kimler var? #128998 #128997

Ana kadro elemeleri tamamlanan MasterChef'in ilk bölümü bu akşam yayınlandı. İlk kaptanlık için mücadele edecek olan yarışmacılar, tezgah başında ter döktü. Mücadele sonrası Mavi Takım Kaptanı Emre, Kırmızı Takım kaptanı Ayşe oldu.

MASTERCHEF KAPTANLARI KİM OLDU?

Ana kadro elemeleri tamamlanan MasterChef'in ilk bölümü bu akşam yayınlandı. İlk kaptanlık için mücadele edecek olan yarışmacılar, tezgah başında ter döktü. Mücadele sonrası Kırmızı Takım kaptanı Ayşe oldu.

JÜRİLER KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MAVİ TAKIM

Emre: Muratcan, Semih, Nigar, Kaan, Ezgi, Onur, Beril, ...

KIRMIZI TAKIM

Ayşe: Serhat, Çağlar, Eda, Nevzat, Ümmühan, Zeynep, ...