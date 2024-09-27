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MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!

MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
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TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam büyük ödülün sahibi Beyza Aydın oldu. MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor? Peki, Beyza Aydın kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Beyza kimdir? 2024 MasterChef yeni sezon yarışmacılarından Beyza Aydın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan MasterChef programında, ödül oyununu kazanan Beyza Aydın oldu. MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR?

MasterChef'e ana kadroya katılan 23 yaşındaki Beyza Aydın, aslen Konyalı olup yarışmaya Fransa'dan katılıyor. Yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Beyza, "Sürekli yemek yapan biriyim ve buraya hayalimi gerçekleştirmek için geldim" sözleriyle özgüvenini ortaya koydu. İlk turda, avokado püresiyle tatlı-acı soslu çıtır karides hazırlayan Beyza, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan "evet" oyu alarak turu geçti. 2. turda 3'lü düelloda da başarılı olan Beyza, son turda grubunun birincisi olarak ana kadroya katılan 16. yarışmacı olmayı başardı.

MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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