MasterChef Beyza kardeşi kim, adı ne?

Masterchef Türkiye'de bu sene yarışmaya damga vuran ve beşinci olan Beyza Huri Aydın, sosyal medyada kız kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı. İlk kez kız kardeşini paylaşan Beyza'ya "Ne kadar da benziyorsunuz" yorumları yapıldı.

MASTERCHEF BEYZA KARDEŞİ KİM?

Yarışmaya veda ettiği anlardan bu yana sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Beyza, son yaptığı 'soru-cevap' etkinliğinde Türkiye'de yaşama kararı aldığını duyurmuştu.

Bu açıklamasının ardından Beyza, ailesini görmek için Fransa'ya döndü. Sevilen isim ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kardeşi Şule Aydın ile yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Beyza'nın kardeşiyle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Beyza'nın bazı takipçileri "Ne kadar da benziyorsunuz" yorumunu yaptı.