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MasterChef Beyza annesi Hacer Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MasterChef Beyza annesi Hacer Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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MasterChef'in son bölümüne anneler damga vurdu. Yarışmacılar, annelerinin stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. Sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacılardan bazılarının gözleri doldu. Peki, MasterChef Beyza annesi Hacer Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'in son bölümünde yarışmacılar için sürpriz bir ziyaret düzenlendi. Programın stüdyosuna gelen anneler, yarışmacıları hem şaşırttı hem de duygusal anlar yaşattı. Yarışmacılardan bazılarının gözlerinin dolmasına neden olan bu sürpriz ziyaret, programın en anlamlı anlarından biri oldu. Peki, MasterChef Beyza annesi Hacer Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF BEYZA ANNESİ HACER HANIM KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Beyza'nın annesi Hacer hanım, "5 saat araç yolculuğu 3.5 saat uçak yolculuğu, uzun ve maceralı yolculuğun sonunda geldim buraya." ifadelerini kullandı.

MasterChef Beyza annesi Hacer Hanım hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. 13 Aralık Cuma günü yeni bölümde Hacer Hanım hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

Fransa'da doğup büyüyen 23 yaşındaki Beyza Aydın, aslen Konyalı. Lise döneminde aşçılık bölümüne gitmek isteyen ama kayıt yaptıramayan Aydın, liseden sonra Sigorta Bölümünden mezun oldu. Babası eski aşçı olan genç yarışmacı şu an Fransa'da pastacılık yapıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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