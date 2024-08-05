MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril Yavuz kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Beril Yavuz kimdir?

MASTERCHEF BERİL YAVUZ KİMDİR?

Beril Yavuz, Tekirdağ Saray'dan yarışmaya katılan bir aşçı. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden 2019 yılında mezun oldu. Tanya ile yakın arkadaş olan Beril, babasının sağlık sorunları nedeniyle mesleğine ara verdi. Yeniden mutfağa dönme kararı aldı ve İtalya ile Bursa'da çalıştıktan sonra Abu Dabi'ye gitti.

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat