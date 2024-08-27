Masterchef Beril'in hayatı ve biyografisi, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu hafta oynanan kaptanlık oyununda kırmızı takım kaptanlığına seçilen Beril Yavuz, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur. MasterChef Türkiye'de gösterdiği başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Beril, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli? Detaylar haberimizde...

BERİL YAVUZ KİMDİR?

Yarışmaya Tekirdağ Saray'dan katılan Beril Yavuz, 2019 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur. İlk turda Tanya'nın arkadaşı olduğunu belirten Beril, babasının rahatsızlığı nedeniyle mesleğine ara vermek zorunda kalmıştır. Daha sonra mutfağa geri dönerek İtalya, Bursa ve Abu Dabi'de çalışmıştır. Sonrasında Türkiye'ye dönerek MasterChef'e katılmıştır.

BERİL YAVUZ'UN MASTERCHEF KARİYERİ