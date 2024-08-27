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MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli?

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MasterChef'in popüler yarışmacılarından biri olan Beril'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Yarışmaya Tekirdağ Saray'dan katılan Beril, İtalya, Bursa ve Abu Dabi gibi çeşitli yerlerde çalışarak önemli deneyimler kazandı. Beril'in aslen nereli olduğu ve hayatına dair bilgiler bu içerikte yer alıyor.

Masterchef Beril'in hayatı ve biyografisi, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu hafta oynanan kaptanlık oyununda kırmızı takım kaptanlığına seçilen Beril Yavuz, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur. MasterChef Türkiye'de gösterdiği başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Beril, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli? Detaylar haberimizde...

BERİL YAVUZ KİMDİR?

Yarışmaya Tekirdağ Saray'dan katılan Beril Yavuz, 2019 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur. İlk turda Tanya'nın arkadaşı olduğunu belirten Beril, babasının rahatsızlığı nedeniyle mesleğine ara vermek zorunda kalmıştır. Daha sonra mutfağa geri dönerek İtalya, Bursa ve Abu Dabi'de çalışmıştır. Sonrasında Türkiye'ye dönerek MasterChef'e katılmıştır.

MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli?

BERİL YAVUZ'UN MASTERCHEF KARİYERİ

  • İlk turda kestaneli 'Dana Ciğeri' ile turu geçti.
  • İkinci turda 'Balık Çorbası' ile en iyi yemeği hazırladı.
  • Ana kadro seçmelerinde 'Aşure' ve yaratıcı yemekler hazırlayarak ana kadroya girdi.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Tekirdağ Saray MasterChef MasterChef 3-sayfa İtalya Bursa Tv8 Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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