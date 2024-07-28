Masterchef Beril kimdir, kaç yaşında? 2024 Beril Yavuz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Beril kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Beril Yavuz kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile doğum tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef Beril kimdir? Masterchef yarışmacılarından Beril Yavuz hakkında merak edilen Masterchef Beril elendi mi, neden yok, nerede çalışıyor yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF BERİL KİMDİR?

Beril Yavuz, Tekirdağ Saray'dan yarışmaya katılan bir aşçı. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden 2019 yılında mezun oldu. Tanya ile yakın arkadaş olan Beril, babasının sağlık sorunları nedeniyle mesleğine ara verdi. Yeniden mutfağa dönme kararı aldı ve İtalya ile Bursa'da çalıştıktan sonra Abu Dabi'ye gitti.

MASTERCHEF BERİL YAVUZ ELENDİ Mİ?

Masterchef Beril, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Beril, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.