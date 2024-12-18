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MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı?

MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı?
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Masterchef Barbaros yarıştığı dönemde olduğu gibi yarışma sonrasında da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, Barbaros ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Barbaros şimdi ne yapıyor?

MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Barbaros şimdi ne yapıyor soruları MasterChef yeni bölümünde gündem oldu. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Barbaros şimdi ne yapıyor?

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

MasterChef Barbaros, 26 yaşındadır ve Samsun'un alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı e-ve ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etti.

Barbaros Yoloğlu 2020 yılında Serhat Doğramacı ile birlikte verdiği birincilik mücadelesinde son ana kadar kıyasıya bir rekabet yaşamış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu, 2023 temmuz ayında sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.

BARBAROS NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

MasterChef Barbaros'un şampiyonluğu bulunmuyor. 2020 sezonunda Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros Yoloğlu, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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