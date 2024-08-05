Masterchef Barbaros kimdir, hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef eski yarışmacı Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar eski yarışmacılarla birlikte yemek yapacaklar. Programa konuk olan isimlerden birisi de Masterchef Barbaros Yoloğlu oldu. Peki, Masterchef Barbaros Yoloğlu kimdir? Masterchef eski yarışmacı Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Barbaros Yoloğlu mesleği ne? Barbaros Yoloğlu şimdi ne yapıyor, nerede çalışıyor? Barbaros Yoloğlu kaç yılında yarıştı? Barbaros Yoloğlu kaçıncı oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi. Kendisine güvendiğini ve mutfakta başarılı olduğunu ifade eden yarışmacı, final turuna çıkarak bunu kanıtladı. MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

Masterchef 2020 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu 14 Aralık 2022 tarihinde Masterchef'e konuk olan isimler arasında yer aldı.

MASTERCHEF BARBAROS HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Barbaros Yoloğlu Masterchef 2020 yılında yarıştı ve 2. olmuştur.