MasterChef balaban köftesi tarifi (ESKİŞEHİR)! En güzel balaban köftesi tarifi! Balaban köftesi tarifi nasıl yapılır? Balaban köftesi için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif balaban köftesi aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, balaban köftesi tarifi nasıl yapılır? Balaban köftesi nedir? Balaban köftesi nasıl yapılır, balaban köftesi yapılırken nelere dikkat edilir.

BALABAN KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Balaban kebabı, Pideli köfte'nin bir çeşididir. İskender kebabın köfte ile yapılan çeşididir. Eskişehir'de yapılır.

Balaban Köftesi için:

500 gram dana kıyma

1 çay bardağı bayat ekmek içi (ince çekilmiş)

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

2 adet soğan

Balaban Köftesi Domates sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı su

Balaban Köftesi Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

4 yemek kaşığı tereyağ (eritilmiş)

2 adet tırnak pide (küp doğranmış)

1 su bardağı et suyu (pidelerin üzerine dökmek için

2 adet biber

1 adet domates

Balaban Köfte yapılışı

Büyük bir kapta kıyma, bayat ekmek kırıntıları ve ince doğranmış kuru soğanları, tuz ve karabiber ile iyice yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde yassı yuvarlak köfteler yapın ve kızgın döküm tavada kızartın.

Biber ve domatesleri de köfteleri pişirdiğiniz tavada dışı közlenmiş görüntü alıncaya kadar pişirin

Domates sosu için, tereyağını bir tavada eritin. Üzerine salça, toz şeker ve tuzu ekleyip, salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Suyu üzerine ekleyip bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Küp doğranmış tırnak pideleri servis edeceğiniz tabağa alın.

Üzerine önceden ısıtılmış et suyunu dökün.

Çırpılmış yoğurdu, ardından domates sosunu pidelerin üzerine dökün.

Köfteleri üzerine yerleştirin. Biber ve domatesleri de tabağa ekledikten sonra kızmış tereyağını tüm köftelerin üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.