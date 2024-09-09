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MasterChef ana kadroya kim girdi, 6. ve son yedek kim? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi?

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Akşam kuşağının çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in 2024 ana kadrosuna giren yarışmacılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi?

Masterchef Türkiye'de ana kadro tamamlandı. Şimdi sıra yedek yarışmacılarda! Masterchef'te bugün yarışmacılar yedek kadroya girmek için kıyasıya mücadele veriyor. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YEDEKLERDEN KİM GİRMİŞTİ?

MasterChef'te ana kadroya girecek son yarışmacı seçimi gerçekleştiriliyor.

Şefler yedekler kadrosundaki yarışmacıların verdikleri görevi yapmalarını istedi.

GEÇEN HAFTA KİM ANA KADROYA GİRMİŞTİ?

MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim Erim olmuştu.

9 Eylül MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de 9 Eylül Pazartesi günü yedeklerden ana kadroya giren isim henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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