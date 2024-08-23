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MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi?

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Akşam kuşağının çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in 2024 ana kadrosuna giren yarışmacılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi?

Masterchef Türkiye'de ana kadro tamamlandı. Şimdi sıra yedek yarışmacılarda! Masterchef'te bugün yarışmacılar yedek kadroya girmek için kıyasıya mücadele veriyor. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YEDEKLERDEN KİM GİRMİŞTİ?

MasterChef'te ana kadroya girecek 3. yarışmacı seçimi gerçekleştiriliyor

Şefler yedekler kadrosundaki yarışmacıların verdikleri görevi yapmalarını istedi.

23 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de 23 Ağustos Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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