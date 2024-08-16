MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi?

Akşam kuşağının çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in 2024 ana kadrosuna giren yarışmacılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChefyedeklerden kim girdi?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YEDEKLERDEN KİM GİRMİŞTİ?

MasterChef'te sezonun ilk elemesi öncesi ana kadroya girecek yarışmacı seçimi gerçekleştirildi.

Şefler yedekler kadrosundaki yarışmacıların dalyan köfte yapmalarını istedi.

İlk etapta başarılı olan kişiler; Adel, Sercan, Şirin, Zübeyde, Erim, Akın ve Bera oldu. Bu yarışmacılar ikinci etapta cevizlerle yaratıcı tabak çıkarmaya çalıştı.

Zübey'de gecenin sonunda yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı oldu.

16 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de 16 Ağustos Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim henüz belirlenmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.