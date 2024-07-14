Masterchef 2024 yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 14 TEMMUZ YENİ BÖLÜM TANITIMI

TV8' de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

MASTERCHEF 2024 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef 14 Temmuz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

2024 MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?