MASTERCHEF 1. CEKET | MasterChef ceketi kim kazandı 22 Aralık?

Masterchef 1. ceket heyecanı, yarışmanın final haftasında büyük bir dönüm noktası oldu. Dün akşam ekranlara gelen bölümde, yarışmacılar şeflerin istediği yaratıcı tabakları hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Peki, 22 Aralık MasterChef bölümünde final ceketini kazanan isim kim oldu? MasterChef Türkiye 1. ceketi kazanan yarışmacı, güçlü performansıyla şeflerden tam not aldı. İzleyiciler, final ceketini kimin giydiğini öğrenmek ve yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yaşanacak gelişmeleri takip etmek için ekran başına kilitlendi. Peki, MasterChef ceketi kim kazandı 22 Aralık? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

Dün akşamın sonunda final ceketini kazanan isim Ömür Akkor, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin ortak kararıyla belirlendi. Yarışmanın bu aşamasında, kazanan yarışmacının sergilediği performans ve hazırladığı tabak izleyicilerden büyük beğeni topladı. MasterChef 1. ceket ödülü, final yolundaki en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Eda 42,

Semih 44,5,

Beyza 49,5,

Erim 48,

Onur 48,5,

Kerem 51 puan aldı. Böylece ilk ceketi giyen isim Kerem oldu.

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