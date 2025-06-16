MasterChef Mert Ali kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? Mert Ali Özer elendi mi?

MasterChef Mert Ali kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? Mert Ali Özer elendi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Mert Ali elendi mi? MasterChef Mert Ali kimdir, kaç yaşında ereli, Instagram hesabı var mı?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Mert Ali kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Mert Ali elendi mi?

MASTERCHEF MERT ALİ KİMDİR?

Mert Ali Özer, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Adanalı olan Mert Ali 20 yaşındadır.

MASTERCHEF MERT ALİ ELENDİ Mİ?

Mert Ali bir üst tura çıktı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MasterChef TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurmaya başladı

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki geleceği belli oldu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.