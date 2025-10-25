Marmaray Üsküdar intiharı! SON DAKİKA! Marmaray seferleri durdu mu?

Marmaray intihar son dakika! Marmaray Üsküdar istasyonunda meydana gelen intihar olayı nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Detaylar...

MARMARAY ÜSKÜDAR DURAĞINDA İNTİHAR MI OLDU?

Marmaray Üsküdar istasyonundan bir yolcunun intihar ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili Marmaray resmi X hesabından açıklama geldi:

Sayın yolcularımız;

Marmaray Üsküdar istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.

Yolcularımıza önemle duyurulur.