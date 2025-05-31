Marmaray kavga olayı nedir? Yumruk atan şahıs tutuklandı mı?

Marmaray kavga olayı nedir? Yumruk atan şahıs tutuklandı mı?
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Marmaray kavga olayı nedir? Yumruk atan şahıs tutuklandı mı?
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Marmaray kavga olayı nedir? İstanbul Maltepe'deki Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, Marmaray kavga olayı nedir ve neden yaşandı gibi soruların yanıtını merak ederken, görüntülerde yumruk atan bir şahsın olduğu net şekilde görülüyor. Peki, yumruk atan şahıs tutuklandı mı?

Marmaray kavga olayı nedir sorusu, özellikle çocuklarıyla seyahat eden bir babanın darbedilmesi üzerine gündeme geldi. Olayın görüntüleri kısa sürede yayılırken, sosyal medya kullanıcıları "Yumruk atan şahıs tutuklandı mı?" sorusunu sıkça sormaya başladı. Peki, Marmaray kavga olayı nedir ve bu şiddet olayında kimler gözaltına alındı? Yumruk atan şahıs tutuklandı mı? İşte İstanbul'daki Marmaray hattında yaşanan skandal olayla ilgili tüm detaylar...

MARMARAY KAVGA OLAYI NEDİR?

Marmaray'da yaşanan kavga olayı, 30 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. Olay, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden 46 yaşındaki D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın, diğer yolcuların da dahil olmasıyla kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Kavga sırasında D.E., 50 yaşındaki E.D. tarafından darbedildi ve burnu kırıldı.

YUMRUK ATAN ŞAHIS TUTUKLANDI MI?

Olayın ardından 22 yaşındaki İ.A. da kavgaya dahil oldu. Her iki şüpheli de polis tarafından gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D. hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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