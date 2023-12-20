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MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu?

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Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor. Peki, Marmaray intiharı son dakika 20 Aralık 2023 nedir? Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? İşte detaylar…

Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat işletiliyor. Peki, Marmaray intiharı son dakika 20 Aralık 2023 nedir? Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? İşte detaylar…

MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023

Marmaray'ın Üsküdar istasyonunda bir kişinin intihar ettiği belirtiliyor. Şahsın durumu hakkında henüz resmi bir bildiri yapılmamıştır. Bu durum sebebiyle seferler tek yönlü yapılmaktadır. Marmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu?Marmaray

MARMARAY ÜSKÜDAR DURAĞI, İSTASYONU NEDEN DURDU?

İstanbul'da, Marmaray hattında meydana gelen bir kötü haber sonucunda bir kişinin yaşamına son verdiği belirtildi. Yetkililer, intihar olayının gerçekleştiği Üsküdar istasyonunda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiyor. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde geçici bir aksama yaşanmış, ancak yetkililer, tren trafiğinin tek yönden yapıldığını açıkladı. İlgili birimler, olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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