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Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu

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İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray'da seferler teknik bir arıza sebebiyle yapılamıyor. Haftanın ilk iş gününde duran seferler yüzünden birçok vatandaş mağdur oldu.

İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu taşıma aracı Marmaray'da arıza meydana geldi. Marmaray'da elektrik kesintisi sebebiyle yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlemezken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

MARMARAY'DAN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

İşte yapılan o açıklama;

Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu

Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Sezgin Sezgin:

En ufak bi arızada İmamoğlu na yaygara yapan trollar, Marmaray Akp nin eseri..Şimdi konuşun bakalım.. Mikrofon sizde..

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