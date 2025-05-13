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Marmara Denizi fay hattı nereden geçiyor? İstanbul hangi fay hattı üzerinde?

Marmara Denizi fay hattı nereden geçiyor? İstanbul hangi fay hattı üzerinde?
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Marmara Bölgesi'nde yaşayan milyonlarca kişi, olası bir deprem riski nedeniyle "Marmara Denizi fay hattı nereden geçiyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye'nin en aktif deprem kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Marmara Denizi'nin derinliklerinde tehlikeli bir hat oluşturuyor.

Uzmanlara göre, Marmara Denizi fay hattı nereden geçiyor? sorusu sadece akademik değil, aynı zamanda yaşamsal öneme sahip. Özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu şehirler için bu fay hattının geçtiği güzergâh büyük önem arz ediyor. Peki, Marmara Denizi fay hattı nereden geçiyor?

MARMARA DENİZİ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Marmara Denizi, Türkiye'nin en aktif ve tehlikeli fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) önemli bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu, Marmara Denizi'nin altından geçerek batıdan doğuya doğru uzanır. Bu segment, İzmit Körfezi'nden başlayarak, Marmara Denizi'nin derin çukurlarından geçip Ganos Fayı aracılığıyla Ege Denizi'ne ulaşır. Fay hattının bu bölümü, yaklaşık 280 km uzunluğunda olup, yüzeyin 20-25 km altında yer alır.

Marmara Denizi fay hattı nereden geçiyor? İstanbul hangi fay hattı üzerinde?

EN RİSKLİ İLÇELER

İstanbul'da fay hattına yakın ilçeler arasında özellikle şunlar öne çıkıyor:

  • Avcılar
  • Bakırköy
  • Zeytinburnu
  • Küçükçekmece
  • Silivri
  • Beylikdüzü
  • Fatih

Bu ilçeler, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve fay hattına çok yakın yerleşim bölgeleridir.

İstanbul dışındaki illerde de risk büyüktür. Yalova merkez ve Çınarcık, Bursa'nın Gemlik ilçesi, Balıkesir'in Erdek ve Bandırma ilçeleri ile Tekirdağ'ın Şarköy ve Marmara Ereğlisi ilçeleri fay hattına oldukça yakın yerlerdir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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